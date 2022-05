L’Inter commençait s’envolait grâce à S. Jamart (1-0) et Hubeaux (2 fois). Gilson et S. Jamart donnaient au score des allures de forfait (5-0) avant l’arrêt de l’hémorragie (5-1). La seconde période était d’une tout autre nature. David Lombet: " Sans réel enjeu, la rencontre a vu l’arbitre devenir acteur. Dommage vu l’arrivée de jeunes au sein de notre équipe A." Le jeune scolaire Sacha Marchal fixait les chiffres (6-9).

Nationale 3B Jemeppe 3 – Roselies 2

"Un match semblable à celui du premier tour" , analyse le T1 jemeppois Emmanuel Culot. Le score était de 1-1 au repos. Après la pause, il montait à 3-1 pour se fixer à 3-2. Delcommene (2) et Moretti se sont partagé les buts.

Braine 5 – Florennes 6

"Quelle saison , se réjouit le gardien florennois Steve "Bif" Ninnin. Avec notre belle victoire contre Blampain Braine 5-6 et notre 22/22, nous décrochons une belle troisième place." Malgré quelques absents de part et d’autre, les équipes ont disputé une belle rencontre. Le score était de 2-3 à la pause. En seconde période, alors que les Aviateurs menaient 4-3, les visités revenaient à 5-5 avec un gardien volant. Le 5-6 était inscrit sur un penalty aux neuf mètres dans la dernière minute. Grâce à son quadruplé, A. Delcourt devient meilleur buteur namurois, avec 41 réalisations. M. Fraiture et Jadoul l’ont accompagné.

Clermont 12 – Jette 12

Avec M. Petrisot entre les perches, les Clermontois, menés 8-11 au repos, ont arraché le partage grâce, entre autres, à des buts de Da. Scharlaken (5), Poulin (3), M. Petrisot (2), Gohy et A. Petrisot. Lucas Doyen reprendra la gestion de l’équipe la saison prochaine.

Nationale 3D Mont 5 – Aubel 0 fft

Privé de nombreux éléments, dont certains retenus par le football, Saint-Jean-Sart Aubel ne s’est pas déplacé.

Oreye 3 – BF Dinant 5

Chez leur dauphin, les Copères, privés de C. Drugmand et de Mayanga, avaient besoin d’un point pour coiffer les lauriers. Leur succès est la cerise sur le gâteau. "Ce premier titre ponctue une superbe saison et constitue un travail de longue haleine. C’est surtout un titre très humain" , souriait le mentor mosan Olivier Baudelet, au Better depuis 1999. Mis sur orbite par deux buts rapides (0-2, 3e), les Namurois ont géré alors que le capitaine local a reçu un second bristol jaune. En seconde période, les Mosans, forts de leur supériorité numérique, ont fait tourner le ballon. Weynant (3), Lambotte et Lenoir se sont partagé les buts namurois.

Gedinne 5 – Fallais 8

Pas de quatrième succès pour la lanterne rouge. Ses buteurs se nomment Collard, Darche, Pisvin, Séverin et Sohy.