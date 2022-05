Poussés par des supporters armés en fumigènes, les joueurs haversinois mettent eux aussi rapidement le feu aux poudres. Face à des Havelangeois réduits à dix sur la première incursion locale (le gardien Ebolo sortait fautivement dans son rectangle), c’est le capitaine Romain Genette qui débloquait le marquoir après 8 minutes de jeu. Les Mauves n’avaient pas le temps de s’en remettre que, soixante secondes plus tard, Maxime Piraux offrait à la grande assistance (match du titre et brocante combinés obligent…) un superbe but, d’un tir lobé sur le côté droit (2-0).

Malheureusement, la suite de la première période n’offrait déjà plus guère d’occasions franches, d’un côté comme de l’autre. Au retour des vestiaires, les joueurs de Damien Trimboli attendaient les 10 dernières minutes pour doubler la marque, par Quentin Godfroid puis par Julien Solot, monté au jeu tout comme l’ensemble du banc haversinois. Le coach avait décidé de faire participer tout le monde à la fête… Qui pouvait démarrer au coup de sifflet final. Grâce à ce succès 4-0, Haversin s’offre le titre de P2B et une montée en P1 jamais vue chez les Jaune et Noir .

Un titre qui n’était pas prévu

Damien Trimboli quitte Haversin sur un titre de champion. ©ÉdA – Maximilien Lavis

" Le titre, on a commencé à y croire après nos victoires contre Bioul et à Profondeville. On a plutôt mal débuté le championnat et personne ne nous voyait champions. C’est peut-être ce qui a fait notre force" , relate le T1 Damien Trimboli , qui quittera Haversin pour coacher le Condrusien… mais retrouvera donc bien vite ses anciennes couleurs.

John Galasso a vécu ses dernières minutes en tant que joueur. La saison prochaine, ce sera lui le coach de Haversin. ©ÉdA – Maximilien Lavis

Son successeur, John Galasso , ne réalisait pas encore que c’était la fin de sa carrière de joueur. " Mais ça s’arrête de la plus belles des façons, avec un titre et une montée , se félicite-t-il. Quand j’ai annoncé en mars reprendre l’équipe, je ne m’imaginais pas que ce serait en P1. Mais c’est particulièrement enthousiasmant de commencer à ce niveau! "

Fred Quinet est tombé dans les bras de tous «ses» joueurs au coup de sifflet final: jamais Haversin n’avait rejoint la P1. ©ÉdA – Maximilien Lavis

Le capitaine Romain Genette , qui quittera aussi Haversin, savourait sa sortie par la grande porte, avec un titre et un but, le premier du match. " Je n’avais pas prévu d’ouvrir le bal, mais partir en étant buteur et champion… Que demander de plus? Dommage, je ne goûterai pas à la P1 namuroise avec Haversin ", confie Romain.

Fred Quinet , l’homme fort du club depuis 11 ans, était aux anges. " Ça représente beaucoup car on nous a souvent critiqués, parfois snobés , dit-il. Le résultat de Sinsin face à Ciney B nous a fait réfléchir: le favori ne gagne pas toujours. Mais ici, on l’a fait! "