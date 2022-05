Arbitre: J. Nicolas.

Cartes jaunes: Es-Shimi, Delvigne.

Buts: F. Fromont (1-0, 2e; 4-1, 45e), Hody (1-1, 15e), Es-Shimi (2-1, 20e), L. Fromont (3-1, 30e), Mokulu (5-1, 52e), Jeanmart (5-2, 88e).

ANDENNE: Zalli, Delcomenne (75e Bongiovanni), Es-Shimi, Bouyaalan, Mokulu (55e Boonen), El-Hassani, F. Fromont, L. Fromont, Barzin, Turhan, Corra.

SPY: Furgiuele, Fournier, Morana (65eT. Nicolay), Delvigne, Brouir, M. Barry, Autequitte (50e I. Barry), Jeanmart, Francotte, Hody (38e J. Nicolay), Boujabout.

Le quatuor local composé de Turhan, de Mokulu et des frères Fromont, tous deux en partance pour… Spy, a dégoûté la défense visiteuse. Andenne débute la rencontre à la vitesse de l’éclair grâce à un but de l’inévitable Florian Fromont. Spy réagit par Hody et égalise au quart d’heure. Déchaînés et enfin au complet, les Andennais asphyxient leur adversaire. Le jeu andennais posé et tout en technicité ennuie Spy. Es-Shimi et les frères Fromont creusent l’écart avant la mi-temps.

Après la pause, le talentueux Mokulu croise sa tête pour crucifier le gardien jemeppois. Dans l’indifférence générale, Jeanmart convertit un penalty justifié. À noter les deux poteaux de F. Fromont dans ce match un peu fou qui sentait bon la fin de saison.

Eddy Broos, le T1 de Spy, se montrait critique au coup de sifflet final: " Nous avons rendu une copie indigne de notre statut et de notre niveau. C’était vraiment un match très spécial. Je n’ai pas reconnu mes joueurs. "