Rallye de Wallonie: Lefebvre en tête au total, Cherain premier de la 6e spéciale

Le duo Cherain - Withers et sa Porsche remportent la sixième spéciale à Crupet avec 3secondes d’avance sur Lefebvre et Portier qui gardent tout de même leur première place au général.Le duo N°2 était suivi de très près par Fernémont (+3.7s), Potty (+4.3s) et Verschueren (+4.8s).