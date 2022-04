P2B Dames: Un titre, mais pas de montée pour Ciney B (photos)

On apprenait aussi qu’en cas de victoire, Ciney refuserait de monter (l’équipe A de P1 ne désirant pas évoluer en Nationale). Mais contre toute attente, elles étaient bien décidées à s’octroyer ce titre. Chloé Lambert commençait par louper une toute belle occasion qu’il suffisait de glisser au fond. A la 10e, Rochefort héritait d’un penalty pour une intervention, pieds en avant, de Lily Gille, en dehors de son rectangle. Elle était exclue et remplacée par Zélie Legrand, qui allait ensuite sortir un match canon. Pauline Wilmot ne loupait pas le coup de pied de réparation: 0-1 pour les Rochefortoises. Pour suivre, d’abord une transversale pour Rachik Soukaina, puis l’égalisation par Chloé Lambert (1-1). Sur coup franc, Wilmot remettait l’Union devant (1-2). Puis démarrait le festival Minet… À la 40e, sur balle arrêtée rentrante, elle remettait les deux équipes dos à dos (2-2), avant d’en inscrire un deuxième via une arrière (3-2). Et enfin un troisième en fin de match: 4-2. Les filles de la Lhomme n’ont pas démérité, il n’y manquait que le dernier coup de patte à la finition.

Les filles de Ciney B sont championnes et ont pu célébrer cette victoire à domicile avec leurs supporters et supportrices.