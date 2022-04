Renaud Malache, comment vous sentez-vous à quelques jours des Deaflympics?

Je me sens bien, physiquement et mentalement. J’ai très envie de me mesurer aux autres judokas et de voir où j’en suis par rapport aux meilleurs.

Quelles sont vos ambitions pour ces Jeux 2022?

Je veux aller le plus loin possible dans le tournoi. En 2017, j’avais terminé au pied du podium. Cette année, je vise clairement la médaille. Je suis ambitieux mais une 5e place serait déjà une belle récompense, surtout après les problèmes rencontrés ces dernières années.

C’est-à-dire?

J’ai connu pas mal de désillusions en 2020. En début d’année, je me suis déchiré les ligaments de l’épaule gauche. Ensuite, il y a eu le confinement: je me suis retrouvé seul face à moi-même, sans partenaire avec qui m’entraîner. J’ai dû repenser entièrement ma préparation, en privilégiant surtout ma condition physique. Heureusement, 2021 a été moins compliquée et j’ai pu me concentrer sur mes objectifs.

Est-ce que vous pensez être mieux armé qu’en 2017?

Je le crois. En 2017, les Deaflympics étaient l’une de mes premières compétitions sur le circuit international pour sourds et malentendants. Depuis lors, j’ai participé à beaucoup de compétitions à l’étranger. En 2019, je suis devenu 3e aux championnats d’Europe, par exemple. Et l’année passée, j’ai terminé 5e aux Mondiaux de Versailles et aux championnats de Belgique pour personnes valides. Je pense donc sincèrement que je suis mieux préparé cette fois-ci.

Décrocher une médaille olympique, qu’est-ce que ça représenterait pour vous?

Ce serait incroyable! Participer aux Jeux olympiques, c’est déjà un rêve qui se réalise. Mais monter sur le podium des Deaflympics, ça serait encore plus fort. Et puis, ça enverrait un si beau message à toutes les personnes qui, comme moi, ne partent pas forcément avec les mêmes armes.

Vous souhaitez donc faire passer un message?

J’aimerais monter sur le podium pour montrer que les sportifs sourds sont aussi capables de faire de grandes choses. Gagner une médaille au Brésil permettrait aussi de mettre en lumière le judo auprès des malentendants. Actuellement, en Belgique, il y a tellement peu de judokas sourds qu’il n’y a pas de compétition spécifique pour nous, par exemple. Contrairement aux sportifs handisports, Kevin (de Saedeleer, l’autre judoka belge en lice aux Deaflympics, NDLR) et moi ne sommes pas très visibles. Mais on aimerait que ça change. Et on se dit qu’un beau résultat à Caxias do Sul pourrait y participer.

À vos yeux, les Deaflympics représentent donc bien plus qu’un simple rendez-vous sportif?

C’est clair! En combattant au Brésil, je représente une cause. D’ailleurs, d’ici quelques années, quand je n’aurai peut-être plus le niveau pour performer sur les tapis, j’aimerais beaucoup créer un club de judo en Wallonie où les sourds et les malentendants seraient les bienvenus.