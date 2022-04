Le champion à Mont-Gauthier

Planois, où Olivier Geens revient de blessure, accueille Brussegem avant de se rendre à Fontaine. Les Biesmois doivent aussi une revanche, après leur élimination en Coupe à Villers. " La saison dernière, on avait fait 0 sur 6 face aux Flandriens, rappelle Benjamin Haubruge. Ils ont un fameux trio de frappe. Dès lors, on visera les six jeux. L’objectif sera identique à Fontaine."

En nationale 3, on suivra le derby entre Presgaux et Villers-le-Gambon. Sur leur ballodrome, les Sabotiers auront à cœur de bousculer les Villersois. Julien Froment, le foncier, est incertain. " Lors de la lutte amicale à Stave, j’ai ressenti une douleur au bras. Je suis donc descendu à la petite corde. C’est une inflammation. Je me testerai samedi, mais je ne prendrai aucun risque, d’autant que le lendemain, on va à Pironchamps. Deux luttes importantes pour le maintien."

Les protégés de Roméo Corazza ont, eux, franchi les deux premiers tours de la coupe de Belgique. Aussi, c’est avec un moral au zénith qu’ils se déplaceront à Presgaux, avant d’offrir l’hospitalité à St-Marc. " J’espère pouvoir récupérer notre foncier Michaël Fouarge qui, grippé, était absent contre Planois."