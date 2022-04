Laurent Léonard, de Porsche à Subaru

Si Laurent est un peu déçu de ne plus pouvoir s’amuser dans les spéciales de Malonne, Bois-de-Villers ou encore Wartet, il apprécie le changement et semble plutôt content du passage de trois à deux jours de compétition. " Un peu de changement, c’est plutôt chouette. On a découvert Éghezée l’an dernier, qui est plutôt pas mal. Cette année, place à Fernelmont, que je ne connais absolument pas. Et puis, la Citadelle le samedi, pourquoi pas. On risque toutefois de vivre deux journées très longues. Je pense que beaucoup n’arriveront pas à boucler la première journée et ne vivront pas la Citadelle. En ce qui nous concerne, on espère y être ", continue Laurent.

Le meilleur résultat du Schaltinois, c’était une 5eplace au général avec une… Subaru WRC, lors d’une édition qu’il aurait pu gagner, ses concurrents ayant pris un mauvais itinéraire après la dernière spéciale, pour revenir au parc fermé. " Mais un rallye, cela se gagne sur les spéciales, pas sur un point du règlement ", clôture-t-il.