La der’ des champions

Rien à redire sur la gestion de la fin de saison du staff et des joueurs namurois. En vrais compétiteurs, les Merles ont remporté leurs deux derniers matchs après le titre et ils viseront la passe de trois. Même si ce n’est pas toujours évident de conserver de la motivation après une telle fête mais le sérieux et le professionnalisme seront de rigueur jusqu’à samedi soir. Olivier Defresne confirme que l’état d’esprit conquérant demeure au sein de ses troupes. " Même si depuis le titre, disons que la séance de mercredi est plus récréative ". Dès le vendredi, la concentration revient à 100% assure le T1 namurois. Le mentor des Merles reconnaît que les transferts ont pris un peu de retard ce qui inquiète certains cadres restés au stade communal " Nous avons des touches avec des joueurs de Nationale 1 qui n’ont encore rien confirmé à leur club. J’espère que cela va bouger très rapidement ". Dans ses plans, notre interlocuteur souhaite un n°8, un défenseur latéral car il n’en a que deux spécifiques et un n°9, actuellement détenu par le seul Olojede. " En fonction de ces trois renforts précis, nous en ferons certainement un 4e ", révèle-t-il. Frédéric Rosmolen espère effectuer cette dernière pige avec ses coéquipiers mais il ne prendra pas de risque. " J’ai une douleur au genou et je verrai bien comment je me sens samedi ", explique-t-il. Il sera de toute manière au stade communal pour revoir ses anciens coéquipiers brainois, la seule " infidélité faite au matricule 156 avec Xavier Toussaint. Je suis encore en contact avec Henri Pensis le DR de Braine et le coach, Olivier Suray. Je n’ai que de bons souvenirs même si le championnat avait été stoppé par le Covid ."