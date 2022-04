Dimanche, sur le coup de 17h, la carrière de T2 de Nicolas Mazzier à Aische s’achèvera ou sera prolongée d’au moins une semaine en cas de victoire, ce dernier ayant en effet annoncé qu’il désirait quitter son poste en fin de saison pour des raisons privées: " Je viens de déménager du côté de Dinant et professionnellement, il y a eu du changement également. Le boulot, les travaux dans la nouvelle maison sans parler des kilomètres qui ont inévitablement augmenté, ce n’était plus possible de poursuivre. " indique-t-il. Présent depuis sept ans, Nicolas Mazzier aura donc côtoyé Manu Rousselle depuis son arrivé au club aischois: " C’est un fameux bail, en effet. Je le remercie pour la confiance qu’il m’a donnée. Avec lui, j’ai clairement progressé. Mardi, par exemple, Manu était souffrant et j’ai donné l’entraînement. Si on compare ma situation à celle de mes débuts, la manière dont j’aborde les choses, c’est franchement différent ". Quand on lui demande de citer un moment qu’il n’oubliera pas, la réponse fuse: " La première année avec le titre et la montée en nationale, c’était quelque chose. Au début, on a un peu tâtonné pendant une dizaine de matches puis on s’est stabilisé. Les autres saisons, on s’est à chaque fois positionné dans les 5/6 premiers sans véritable stress. Évidemment, j’espère encore fêter une deuxième montée, on ne sait jamais. Tout est toujours possible dans un tour final. Et si ce n’est pas le cas, je pense que la saison prochaine, l’équipe sera bien balancée, compétitive ". Mais trêve de souvenirs, le plus important c’est la rencontre de dimanche à Tournai " sur un grand terrain, et si je me souviens bien, un billard. Cela devrait nous avantager, nous qui aimons jouer en combinaison au sol. Nous devons gagner mais de toute façon, c’est ce que nous avons toujours voulu faire même à l’extérieur. Au niveau de la gestion, ce ne fut pas toujours formidable les dernières rencontres mais je crois et surtout j’espère que le groupe sera concerné. On est bien classé depuis le début, ce serait bête de rater cette qualification ", conclut le futur ex-T2.