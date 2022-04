La semaine a été tendue du côté du Roi Soleil, où quatre joueurs ont été priés de ne plus se présenter aux entraînements. Une situation pas facile, tant pour les jeunes éléments que pour les plus expérimentés, dont fait partie Thibaud Hallaert. " Nous avons eu une discussion avec le coach mardi. Sa décision, en concertation avec la direction, a été prise pour le bien de l’équipe , explique le médian fagnard. Ils estimaient que certains d’entre eux loupaient trop de séances d’entraînement ou qu’ils ne se donnaient pas à 100% lors des rencontres. Le coach en a sûrement eu marre dimanche dernier. D’où sa décision. "

Une saison sportive compliquée, une (quasi) relégation et des soucis en interne… Thibaud a déjà connu tout cela à Couvin par le passé. " Il y a quelques années, quand nous avons culbuté, on avait enchaîné par un 15/15 en fin de saison , explique-t-il. Puis au dernier match, contre Ciney, il nous fallait la victoire. Nous menions 1-0 au repos avant de nous effondrer et nous incliner 1-3. " Cette année, c’est la poisse qui a poursuivi Gabor Bukran et son noyau. " C’est bien simple: notre belle série de victoires a eu lieu quand le coach a pu aligner le même groupe plusieurs week-ends consécutifs , poursuit Hallaert. Même moi, je suis peu crédible… Je n’ai joué que 15 matches sur 30. Puis il y a des résultats décisifs sur une saison, comme la défaite face à Durbuy ou le goal annulé à Warnant, où nous aurions dû l’emporter 1-2. "

Ce dimanche, il ne faudra pas qu’une victoire face à Jette. " Il faut que toutes les planètes soient alignées: une victoire pour nous, une défaite pour Verlaine… Et espérer le sauvetage des Francs Borains en Nationale 1. Ce n’est pas gagné d’avance! "

La saison prochaine, le doute plane encore sur le maillot que portera Thibaud Hallaert. " Je me suis désaffilié du club avant le 30 avril, comme à chaque fois. N’ayant pas reçu de nouvelles du club au préalable, j’ai eu des contacts ailleurs (NDLR: dont Nismes, coaché par Bareck Bendaha, un ancien coéquipier de Thibaud à Petigny.) . Depuis, Couvin m’a fait une proposition et j’en ai refait une autre. Mais ma vie de famille prendra plus d’importance, c’est certain. "

Andry Hanicq à Spy

L’ailier droit fagnard (1m81) de 19 ans évoluera à Spy (P1) la saison prochaine. Il l’a annoncé vendredi soir.