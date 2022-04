«Comme si c’était déjà le tour final»

Sans licence pour la N1, Meux sera stoppé dans son élan si d’aventure il venait à sortir de sa série. " On ne pourra pas affronter les deux équipes de D2 néerlandophones qui se qualifieront ni le barragiste de N1 , confirme le coach. Mais peu importe où on s’arrêtera, on prendra un maximum d’expérience ."

Pour la venue des Liégeois, Laurent n’a donc aucun intérêt à faire tourner son équipe. " Surtout que les nouvelles sont bonnes. Hormis Farikou et Moors, je peux compter sur tout le monde. Je vais repasser à un système avec deux attaquants spécifiques. Coco (Marion) sera titulaire, j’ai envie de le revoir dans un bon match de D2 avec de l’intensité. Je prendrai aussi deux jeunes avec nous, Martin Van Vyve et Deart Bajraktari ."

Tour final: deux places pour quatre candidats qui s’affrontent

Si la RAAL est championne depuis longtemps et que Meux et Warnant sont qualifiés pour le tour final, les deux autres places se joueront entre Rebecq, Tubize, Ganshoren et Solières. Et ces quatre équipes se rencontreront justement ce dimanche dans deux affiches qui promettent d’être passionnantes: Solières – Ganshoren et Rebecq-Tubize. " C’est vraiment deux duels décisifs , conclut Laurent. Mais je n’ai pas de préférence, on prendra ce qui se présentera ."

Rappelons que pour la descente, Durbuy et Givry sont déjà condamnés. Couvin ou Verlaine (qui se déplace à Givry) les accompagnera en D3. Un quatrième descendant est même possible si les Francs Borains (N1) sont renvoyés au tour final via les barrages et qu’ils ne se sauvent pas. Stockay n’est donc pas encore totalement rassuré.