160 sportifs au départ de la corrida de Bouge

Comme souvent, la boucle unique attire les plus jeunes, à l’image du vainqueur, Teo Quertain, qui s’est imposé avec 12 secondes d’avance sur son principal concurrent. Chez les filles, c’est une minime, Gabrielle Gilson, qui était la plus rapide.

La moyenne distance était la plus populaire, avec 69 participants au départ, mais sans doute aussi la plus relevée, avec des Renan Gossiaux, Jérôme Lechien, et autres Simon Wery sur la ligne de départ. Au bout du compte, malgré le fait qu’il ne soit pas grimpeur, c’est Jérôme, le médecin de Sombreffe, qui s’est imposé. " Je tiens d’abord à féliciter les organisateurs car je pense avoir rarement participé à une course aussi bien organisée. Je suis également très touché du contact que nous avons pu avoir avec les enfants de l’école. Il y a, à Bouge, une belle cohésion entre les enfants, les parents, les encadrants et même nous, les athlètes" , commence le vainqueur.

«Un moment down»

Pourtant, la victoire n’était pas gagnée d’avance, qui plus est, après un stage de deux semaines en haute altitude. " Je suis dans une période un peu "down", où mes performances diminuent pour mieux augmenter par la suite. Je savais qu’il y avait du costaud sur la ligne de départ. Des gars sans doute plus à l’aise que moi dans les montées. C’est dans les descentes que j’ai donné un maximum pour creuser un peu sur Renan et Brice Laforge. Dans le second tour, ils sont revenus et j’ai dû la jouer au mental, en tentant une accélération dans la grosse montée. C’est passé et j’ai pu m’imposer" , continue Jérôme. Brice a terminé à la seconde place, juste devant Renan. Chez les filles, Sophie Barbette, Victoria Degraux et Line Schaus composaient le podium.

La plus longue distance était la moins populaire avec seulement 27 participants. Elle a vu la victoire de Daujel Hamid, devant Jérôme Demaerschalk et Jean-Marc Culot. La première athlète féminine, Maëlle Lambert, est classée sixième du classement scratch.