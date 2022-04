Une course à Loupoigne, 20 ans plus tard

La première pour les masters B et C à 13h, la suivante à 15h pour les masters A et les élites 3. "J’ai participé à l’une des dernières courses à Loupoigne alors que j’étais coureur en catégorie espoir, se souvient Ludovic Draux. C’était en 2001 ou 2002. Il y a eu depuis, en 2017, une course à Genappe qui passait légèrement sur Loupoigne mais c’était un one shot et on n’était pas sur les traces d’antan. Là, on revient avec un parcours plus court qui met en avant deux endroits qui faisaient le bonheur des habitants par le passé, le centre de Loupoigne et le quartier du Dernier Patard."

Et pour permettre cet événement, l’ECW peut compter sur le soutien de la ville et de son échevin Hector Tubiermont. "Il y a une volonté de dynamiser les villages et de permettre ce type d’organisation. Pour eux, c’est une plus-value pour Genappe."

Le parcours passera par le célèbre (pour les cyclistes qui connaissent) faux plat de la route du Sucre, qui mène au terrain de football. "Ce n’est pas très dur mais c’est usant."

L’initiation pour les jeunes reportée

Une initiation pour les jeunes cyclistes était envisagée mais elle est reportée au 23 juin, avec 4 à 500 élèves de quatrième, cinquième et sixième année attendus pour l’occasion, avec une route du Sucre réservée aux cyclistes. "L’occasion de faire découvrir le vélo aux enfants avec l’aide des professeurs."

Pour toute information, Ludovic Draux au 0485 200227 ou Guy Crasset au 0495 540325.