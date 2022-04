Sart-en-Fagne devrait à nouveau figurer dans le top 4. Pour remplacer Carl Dombret, retourné à Warnant, les Sartois ont recruté Maxime Anciaux, de Vodelée. "C’est un jeune joueur, avec une marge de progression importante, précise Jérémy De Martin. On espère pouvoir lui apporter un peu d’expérience."

Stave, qui n’a pu éviter la relégation après une pénible saison en Ligue, se reconstruit avec les arrivées de Benjamin Magis et Samuel Horlait, de Vodelée, Damien Dechamps, de Dorinne, et Kévin Lambot, de Villers-le-Gambon. Des joueurs qui ont une solide expérience de la Ligue, devenue nationale 3. De quoi figurer sur le podium. "L’objectif est de retrouver du plaisir, après zéro victoire en 2021, explique le capitaine. Et d’avoir une bonne entente dans l’équipe."

Vodelée , qui n’a pu se maintenir en Ligue, a recruté Olivier Gerboux, d’Evrehailles, Nathan Martin, un jeune de St-Marc qui a sorti de belles prestations avec l’équipe fanion, et Justin Vander Elst, de Thy, pour pallier les départs de Chauvaux, Magis, Horlait et Anciaux. " On vise le top trois", lance Steve Geuens.

Avec deux descendants et un barragiste, la bataille pour le maintien s’annonce explosive. Matagne, qui salue l’arrivée Corentin Teyssandier, le foncier de Tromcourt, a aussi choisi d’intégrer le jeune Marcellin Magain, qui jouait en R2, pour renforcer la livrée. "On espère créer la surprise en évitant la zone rouge, même si les pronostics ne nous sont pas favorables, souligne Yvan Dambroise. Le but est d’installer, avec les jeunes, les bases d’une équipe qui s’inscrira dans la durée au niveau de la promotion."

Avec les arrivées de Benjamin Stoupy (Tromcourt) et Nicolas Dupéroux (Vodelée), les promus de Clermont se sont renforcés sur le tamis et chercheront à éviter les sièges éjectables.

Objectif identique pour Pironchamps , qui mise sur Damien Kindermans et Jérémy Meunier (Donstiennes) pour reforcer la frappe et la livrée.

Pour remplacer Alain Mosart, retourné à Arquennes, et Pierre Demoulin, qui évoluera en R2, Thy-Thuillies a transféré Valéry Lemens et José Collard (Pironchamps) et Alexandre Dubois (Acoz). "On sera plus complet dans tous les secteurs et plus costaud en livrée", avoue Olivier Delsipée.

Cinquième en 2021, La Louvière a choisi de faire confiance au même noyau, avec l’objectif de faire mieux.

Il faudra également compter avec Maubeuge. Troisièmes derrière Aisemont et Sart, les "Nordistes" ont perdu les Godart père et fils. "Nous faisons confiance à nos jeunes, qui seront épaulés par Timmy Defourny, de Leval."

Equipe inchangée également à Mont-Sainte-Aldegonde, qui mise sur la cohésion du groupe.