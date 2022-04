Sinsin prend le titre à Ciney B

Les Chevaliers ont cru en leurs chances jusqu’au bout et ce n’est pas le moindre de leurs mérites. Une passe en retrait d’un défenseur cinacien surprend le gardien des Bleus et les visités mènent au score à la 25e. Les visiteurs ne réagissent pas et Denis en profite pour doubler la mise à 34e. Le but de Lefèvre à la 43e rend l’espoir au leader. Sinsin va tout donner pour protéger son avantage et y parvient notamment grâce à trois arrêts sensationnels de Fosseprez qui offre le titre aux siens..