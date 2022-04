Pour Nennen, tout roule!

Avant de décrocher ce top 5, Thomas Nennen avait eu les honneurs du podium. Et de la plus haute marche, puisqu’il s’était imposé à Colfontaine. "Je n’aurais jamais cru cet hiver que j’allais parvenir à gagner , raconte ce coureur affilié au club Ser Vélo Team de Mettet, celui de Laurent Servais. Cela a été une belle surprise. J’en suis vraiment content, même s’il n’y avait pas énormément de coureurs au départ."

Ils n’étaient que dix-sept sur cette épreuve au format critérium, avec un circuit court. "Je suis parti dès le début de la course, détaille-t-il. Un peu sans le vouloir. J’ai pris un gros relais en tête de peloton mais un petit écart s’est creusé." Ses adversaires ne réagissent pas et le coureur namurois poursuit son effort. Son avance augmente rapidement. "J’ai eu la chance d’avoir mon coéquipier Matteo Melotte dans le peloton, il m’a bien protégé", continue Thomas Nennen, qui s’est mis en mode contre-la-montre. Pour un long chrono de près de cinquante kilomètres. Il n’a pas été repris par ses concurrents et a donc fait toute la course en tête. La fête a été belle pour les coéquipiers du Ser Vélo Team, puisque Mattéo Melotte a été chercher la deuxième place, trois minutes après l’arrivée de Thomas. "Dimanche, à Deux-Acren, par contre, j’étais moins bien, je ne me sentais pas dans un super jour, explique-t-il. J’ai vraiment souffert au début. J’ai mis du temps à rentrer dans la course." Il tente alors de fausser compagnie au peloton, derrière les hommes de tête. "Je suis sorti dans un groupe de quatre, qui s’est ensuite réduit à deux et je me suis ensuite retrouvé seul", termine celui qui va mettre le cap vers une épreuve en Flandres, ce week-end. Avec un grand rendez-vous dans le viseur, puisqu’il participera, la semaine suivante à la première édition de Liège-Bastogne-Liège juniors.