Pour finir en beauté

Belgrade reçoit Nivelles pour clôturer une saison déjà pleinement réussie, même si les Namurois mettront un point d’honneur à terminer sur un succès. « Le dernier match est toujours particulier et plus encore cette année, puisque c’est la première fois en trois ans que le championnat a été jusqu’à son terme, constate le coach belgradois Didier Thémans. Finir chez nous est un beau cadeau, tant pour l’équipe que pour les supporters qui, je l’espère, seront nombreux ce dimanche. Nous pouvons déjà tirer un bilan plus que positif de cette saison, non seulement dans les résultats mais peut-être plus encore sur l’évolution et la bonne intégration de nos jeunes joueurs. Symboliquement, gagner ce week-end nous permettrait de finir le championnat avec une balance en équilibre entre nos victoires et nos défaites. C’est le souhait de toute l’équipe mais il faut faire un dernier effort car si nous avions gagné sans trop de problème au match aller et sans avoir vraiment bien joué, les Nivellois sortent de quelques belles prestations et eux aussi auront cette volonté de finir en beauté. Certes, il y a un côté plus festif pour ce dernier match et les joueurs aspirent à un repos bien mérité mais pour nos supporters, il faut jouer le jeu jusqu’au bout. »