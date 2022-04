Planois aspire à une saison plus sereine en Nationale 2

«C’est une saison à oublier au plus vite, lance Benjamin Haubruge. On espère cette fois vivre une saison plus sereine et éviter les play-down.» Pour remplacer Anthony Porson et Geoffrey Haubruge, partis respectivement à Saint-Servais et Saint-Marc, les dirigeants ont recruté Alexis Perveux (Saint-Servais) et Ludwig Van Nuffelen (Pironchamps). «Ces deux joueurs ont déjà montré leurs qualités lors des luttes de préparation et lors de la reprise en salle à Mettet début février», avoue Benjamin.