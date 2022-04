Les places pour le tour final sont chères, en cette fin de saison. La Jeunesse Taviétoise, après y avoir longtemps cru, semble résignée avant de recevoir Wépion B, déjà qualifié. "Il n’y aura pas vraiment d’enjeu, vu que Jambes devrait s’imposer à Ham, qui est démobilisé" , constate Christian Pitance, le mentor hesbignon. "Ce sera plutôt la fête pour le dernier match de Maxime Demain, même si nous tentons encore de le convaincre de poursuivre. Nous tenterons de l’emporter, même si les Fraisiers auront à cœur de prendre leur revanche du match aller, que nous avions nettement remporté au Bienvenu. Quoi qu’il arrive, nous restons sur une bonne saison et même sur quelques solides prestations." Christian Pitance devrait discuter de son avenir après ce duel, mais les chances qu’il reste sont de 95%, selon lui.

Pierre-Olivier Janssen pense plus au tour final qu’à prendre une revanche sportive. "Le score était exagéré, alors que nous avions touché sept fois les montants" , se souvient-il. Son noyau sera composé essentiellement de U19 et de joueurs ayant eu moins de temps de jeu. "Histoire de préserver les titulaires avant le tour final." En cas de montée, l’entraîneur erpentois pourrait rester T1.

P4B: Une dernière tranche pour Mazy?

Vainqueurs (1-4) des Zèbres de Moustier B, les "Marbriers" de Mazy aborderont la venue des Baloûches de Ham B avec grande motivation. Sixièmes au classement, ils occupent la deuxième place de la dernière tranche, à un point du champion jemeppois. Des "Chimistes" qui tenteront de préserver leur brevet d’invincibilité à Spy B, troisièmes du général et de la dernière tranche (20 unités). Si le derby sambrien devait se terminer sur un partage, les Mazyciens pourraient remporter la dernière tranche. A condition de vaincre des visiteurs démobilisés depuis de très longues semaines. "Même si notre déplacement à Moustier B s’est apparenté à un match de fin de saison, nous avons évolué avec sérieux , rappelle Philippe Baugnet. La venue de Ham B est un match à jouer à fond, pour garder espoir. En espérant que Spy B jouera le jeu jusqu’au bout."

La rivalité entre Jemeppe et Spy est telle que les "Spirous" feront tout pour infliger à leurs voisins une première défaite. Le camp visiteur est loin de ces considérations. Derniers (avec 3 points) en 23 matches, les Baloûches sont condamnés à conserver leur peu enviable position. "Nous n’avons plus rien à espérer, concède le T1 visiteur, Isengepate Eale. Nous essaierons de nous amuser, afin de terminer le championnat sur une bonne note."

P4C: Bonneville veut le tour final

Auteur d’une bonne saison, Bonneville a l’occasion de clôturer son championnat par une qualification pour le tour final. Pour cela, les joueurs de Christian Hoorelbeke, l’homme fort du club, devront s’imposer face à Ohey, le deuxième classé. " Nous ne savons pas comment cela va se dérouler, avec la montée d’Assesse B en P3, et donc il serait préférable d’acter notre participation à ce tour final sur le terrain ", explique le président qui sait que ses joueurs n’auront pas la tâche facile face à cette solide équipe. Ohey a fait un bon championnat et a montré que sa place était en haut de tableau. Ce ne sera donc pas simple et il faudra tout donner. Nous sommes en tout cas dans l’obligation de nous imposer ce dimanche. Nous avons livré une bonne saison, quoi qu’il arrive. Ce tour final serait la cerise sur le gâteau. "

À Bonneville, Christian Hoorelbeke prépare déjà activement la prochaine campagne. " Hormis un joueurs ou deux, tout le monde a dit qu’il resterait au club. Nous allons encore tenter de faire venir une ou deux recrues pour renforcer l’équipe, surtout en attaque. Après cela, nous pourrons entamer la prochaine campagne avec de l’ambition car je pense que nous aurons une équipe qui tiendra la route, comme celle de cette année. "

P4D: Nismes B doit finir le travail à la maison

Deux équipes peuvent encore prétendre aux lauriers dans la série, car Nismes B, leader avec 62 points, devance d’une petite unité Tarcienne B. Net avantage sur papier aux Nismois, qui vont recevoir la lanterne rouge, Olloy, qui ne compte que six points à son actif et affiche une différence de buts de -216 en 25 rencontres.

Adrien Piret, le buteur des Crayats , sait que son équipe n’a plus qu’à finir le travail. "Nous avons fait le plus dur en nous imposant contre Florennes et Surice B ces dernières semaines, deux équipes difficiles à battre. Face à Olloy, que nous avions battu 0-8 sur leur terrain, nous devons finir le travail. Nul doute qu’avec notre motivation et l’enjeu, nous essayerons de plier la rencontre le plus vite possible. Mais nous devons respecter l’adversaire, cela reste un match de foot." Nismes, annoncé parmi les favoris en début de saison, a assumé son statut. "Nous nous sommes battus pour cela et nous avons continué à travailler lors de la trêve hivernale. Nous voilà bientôt récompensés."

Tarcienne B, de son côté, recevra profondeville B, qui navigue dans le bas de tableau. Assurés de la deuxième place, les Mauves entretiendront l’espoir, aussi mince soit-il.

P4E: Anseremme espère toujours

En plus de sacrer Sinsin ou Ciney B, en ouverture ce vendredi soir, cette dernière journée est aussi le moment de faire le bilan. Anseremme et Yvoir tireront un constat différent…

Les Abeilles , à domicile contre la Sommenoise, devront espérer que Rienne ou Anhée soit accroché pour participer au tour final. " Nous aurons une oreille attentive tournée vers ces deux terrains , confirme le mentor mosan Frédéric Golinveau. Même si j’estime nos chances à… 2%. " Le coach des Jaune et Noir nourrit quelques regrets. Citée dans les favoris au podium, l’équipe localisée au Charreau de Dréhance aura connu pas mal d’aléas. " Notamment au niveau des blessures graves avec 4 joueurs touchés aux ligaments croisés. " Le manque de discipline en avant-match aura aussi coûté quelques points précieux. " Nous devons terminer la saison sur une note positive ", espère Frédéric Golinveau.

Du côté d’Yvoir, en déplacement à Pessoux, le tour final s’est définitivement éloigné. « Même si ce n’était pas vraiment notre objectif avec une toute nouvelle équipe, c’est dommage de ne pas y être parvenu, expose le T1 yvoirien Jérémy Pesesse, qui passera le relais à Damien Wilmotte la saison prochaine. Si nous l’avions emporté la semaine dernière contre Anseremme, tout restait possible. C’est la seule série où les 6 premiers sont en 10 points! "