P3C: Les adieux d’un grand monsieur dans le derby Mesnil-Houyet

"Le derby communal en clôture de la saison devrait amener une belle affluence, se réjouit le futur ex-coach Mesnilois. Je n’oublie pas qu’au match aller, nous les avions bousculés en menant même au score. Il avait d’ailleurs fallu quelques décisions surprenantes pour les ramener dans un match qui nous a ensuite totalement échappé par des attitudes trop nerveuses. Depuis près de dix ans, l’ancien président, mon ami Aimé Teise, voulait s’attacher mes services. Pour différentes raisons, cela ne s’est réalisé qu’il y a trois ans, lorsqu’Aimé a passé le flambeau au nouveau président José Haquenne. Le club se voulait ambitieux et s’est donné les moyens uniquement sportifs pour y arriver. Je fais office de vétéran dans la catégorie des entraîneurs et je termine ma carrière à Mesnil à quelques jours de mes 70 printemps, avec la même motivation et l’enthousiasme qu’à mes débuts. J’y ai passé trois belles années."