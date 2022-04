P3B: Mission impossible à Walcourt face au champion?

"La situation est délicate, avoue Jean-Pierre Bayot. Plusieurs joueurs ont déjà la tête ailleurs et je ne comprends pas pourquoi la fédération autorise déjà les désaffiliations en mars."

Pour cet ultime rendez-vous, l’homme fort de Walcourt n’est guère optimiste. " On reçoit Lustin, le champion. Il ne faut donc pas rêver. J’ai toutefois demandé aux entraîneurs d’assurer tous les matches et celui-ci en particulier en respectant l’esprit sportif. On ne s’alignera pas en victime consentante. Quant à l’avenir du cercle, on devrait en savoir plus prochainement. J’aimerais en tout cas pouvoir aligner une équipe en P4 et ainsi éviter la disparition du club auquel je suis affilié depuis 1958."

Falisolle ne s’attend pas non plus à un miracle, avec la réception de Thy. " J’espère que Lustin va jouer jusqu’au bout", lance Alain Nonnveiler, qui coachera encore l’équipe avec Grégory Arndt la saison prochaine.