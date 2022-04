« Je me méfie de Taviers qui possède en ses rangs des joueurs qui ont déjà évolué plus haut. Sans oublier son attaquant Henrottin qui est un des meilleurs attaquants de la série, prévient explique le T1 des Biwacks Rudy Anciaux. N’oublions pas qu’à l’aller, notre tâche ne fut pas aisée et ce même si on avait pris les trois points. Pour l’emporter, il s’agira d’élever notre jeu et de gérer nos émotions. » Pour sa part, l’entraîneur taviétois Omer Booms craint ce déplacement. " Ce sera très compliqué car je serai privé des services de plusieurs joueurs, précise ce dernier N’empêche, on ne laissera pas tomber le match pour être correct vis-à-vis des autres équipes et je me déplacerai avec un noyau qui tient la route. »

Ohey – Arquet B (d. 15h)

Du côté d’Ohey, le coach Vivian Delhalle pense que le titre n’échappera pas à Petit-Waret. "J’ai peu d’espoir car j’estime que le championnat est plié, confie ce dernier De plus, je suis certain qu’Arquet ne nous fera aucun cadeau. Pour nous, ce sera une très bonne préparation pour le tour final ." Absil, Collard, Gauthier, Emrullahu et Weibel sont les principaux forfaits. "Même si on n’a plus rien à espérer dans le présent championnat, on jouera le jeu jusqu’au bout. assure le mentor vedrinois Grégory Lamy, qui sera le T2 d’Arquet en P1 la saison prochaine Quant à Ohey, il a intérêt à gagner s’il veut être champion. Ceci dit, sur l’ensemble du championnat, j’estime que Petit-Waret mérite le titre ."