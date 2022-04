P2B: Flavion-Morialmé B à un point du maintien

Dans le bas du classement, Flavion B et Beauraing B joueront leur survie. Les Florennois de Yannick Delloge sont proches du maintien. Actuellement, ils comptent 14 unités et 4 victoires pour 11 aux Fammennois (et 3 victoires). "Il nous manque juste un petit point, analyse Yannick. Mais ces dernières semaines, cette unité file entre nos doigts, comme lors du match à Schaltin. On tenait le 2-2 avant d’encaisser à la 90e, sur un coup franc dévié. C’est frustrant pour mes jeunes qui se sont battus sur tous les ballons. On avait le match en main. La poisse nous colle aux boots. Il a fallu remobiliser les troupes pour l’ultime match contre Anhée. En cas d’égalité avec Beauraing, on a un avantage de 10 buts mais je ne veux pas sortir la calculette et, dès lors, on doit prendre ce point qui nous manque." L’équipe fanion sauvée, le coach pourrait disposer d’un ou deux renforts. " Hardy et Lenoir sont suspendus. Ce ne serait pas du luxe." Beauraing disputera le derby à Pondrôme.