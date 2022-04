N2: Saint-Servais garde l'élite en point de mire

En accédant à l’antichambre de l’élite, les banlieusards namurois ont concrétisé leur objectif au terme d’une campagne auréolée du titre de champion de Belgique de la Ligue et, en prime, la Balle du Gouverneur. « Avec le concours des recrues Merveille et Everaert, nous avions déjà concocté un noyau digne de la N2 », observe le président Victory Lelièvre. Pour bonifier davantage son effectif, Saint-Servais s’est assuré les services du cordier-livreur Jean-Marc Namur (en provenance de Sirault), du polyvalent Anthony Porson (Planois) et de Louis Lawarée (Fontaine). « Avec l’apport de ces trois transferts, l’équipe sera très renforcée à la livrée, souligne le président. En outre, nous disposerons d’un véritable petit milieu avec Lawarée tandis que Porson apportera sa collaboration à notre capitaine au grand fond. Par ailleurs, je table sur une évolution très significative des jeunes frères Jason et Brandon Dhyne, les espoirs du club. » Damien Lahaye a quant à lui décidé de remiser le gant mais reste affilié. Les sympathisants et nostalgiques de la place Chapelle souhaitent faire revivre le Saint-Servais d’antan. « Nous viserons le haut du tableau dont une place parmi les 8 premiers qui déboucherait sur une qualification aux play-off pour la montée en N1, poursuit Victory. En reprenant le club il y a 8 ans, j’avais l’élite en point de mire. Je me suis chaque fois donné 2 ans pour grimper les différents échelons. Après cette année de transition, j’espère réaliser mon rêve. » Acceptons-en l’augure… J.-M.L.