MEUX B: suspendu: Cambier; blessé: M. Toussaint.

NISMES: au complet.

"Même sans enjeu, nous jouerons avec sérieux pour gagner et terminer ainsi la saison sur une note festive, avance Claudio Batatinha. La campagne fut globalement positive. On est monté en puissance et en maturité avec, en filigrane, l’éclosion des jeunes Cinier, Bastien, B. Dhyne, Mercier et Jaspard. Mission accomplie."

En s’imposant contre Andenne, les Nismois ont brisé la spirale des défaites au cours d’une troisième tranche catastrophique. "C’était bien, de finir par une victoire à la maison, souffle Barek Bendaha. Même si ce match n’a aucune importance, on veillera à se faire plaisir, sans pour autant bâcler notre dernière copie. Bref, bien finir avant d’aller encourager l’équipe B dans un match décisif pour l’attribution du titre et la montée en P3."