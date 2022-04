MALONNE: blessés : Stock, Gondry, Van Vlemmeren, Langueh; absents : Makuanga, Deheneffe.

CHEVETOGNE: blessés : P. Minon, De Bona; absents : Lopez, Capelle; suspendu : L. Minon.

" Nous devons jouer notre rôle d’arbitre pour le tour final. Chevetogne doit gagner et espérer des autres résultats , entame le T1 malonnois Laurent Willems, qui devra encore composer avec un noyau amoindri par les absences. Quoi qu’il en soit, nous voulons terminer sur une bonne note. "

Le coach adverse, Michel Godefroid, en prend… bonne note. " Pour nous, le problème est simple: nous devons l’emporter et espérer de bonnes nouvelles dans les matches de nos rivaux , expose-t-il. Nous avons loupé notre dernier match et nous n’avons plus notre sort entre nos mains. Nous avons eu une petite discussion en semaine et nous devons montrer sérieux et envie pour ne pas avoir de regrets. "