Le bouquet d’une campagne menée à terme

L’affiche de cette Coupe Albert Daffe 2022 a vraiment fière allure. "On aura droit au duel entre les deux premiers de la P1 messieurs, même si Namur ne pourra aligner son meilleur passeur (NDLR: Clément Evrard), qui a joué trois fois plus haut en cours de saison. Chez les dames, Ohey n’affrontera pas ses rivales de Jemeppe, mais Namur dispose d’une belle artillerie. En tant qu’organisateurs, on a aussi voulu que ce soit une belle fête pour les jeunes, qui représentent l’avenir de notre sport. C’est important, de leur donner ou de renforcer leur goût pour le volley. Il y aura donc une présentation un peu spéciale pour eux, en matinée."

La journée sera coupée par une démonstration de volley assis, entre l’équipe de Ternat et celle de Namur, emmenée par Mounir Saadi-Amine. "On avait initialement prévu un petit jeu basé sur les règles du volley, car on remarque souvent que beaucoup ne connaissent pas les subtilités du règlement.Mais ce n’est que partie remise", précise le président d’une entité qui devrait enregistrer de nouvelles équipes, pour la prochaine levée. "On a beaucoup d’échos en ce sens. C’est positif, comme le titre de Floreffe en promotion. Le gros bémol, c’est évidemment la disparition de trois de nos équipes en N2 dames. Avec le recul, je me dis que j’aurais peut-être dû réunir les clubs, afin d’essayer de sauver ce qui pouvait l’être. Mais il faut aussi relativiser, car ces équipes étaient montées sans être les mieux classées, à l’époque. Dans une telle situation, il y a deux solutions: baisser les bras ou travailler encore plus, pour reconstruire. Et des gens comme Herman Vleminckx et Vincent Libertiaux sont là pour aider."