CONDRUSIEN : absent : Fontaine (écarté); blessé : Minet; incertain : Leyssens.

GRAND-LEEZ : au complet.

Deuxième classé, Grand-Leez compte 53 unités et se rend au Condrusien, quatrième avec deux points de moins. Loyers est troisième avec 51 unités, Biesme et Chevetogne en possèdent 50. Inutile de préciser que les enjeux de cette dernière journée sont importants. Tant pour le podium que pour le tour final, rien n’est encore joué. « C’est la dernière rencontre de la saison et elle est évidemment très importante pour les deux équipes, que ce soit pour le tour final ou pour la deuxième place, qui nous est toujours accessible. Elle nous permettrait d’entamer la mini compétition à domicile, explique Vincent André, le mentor des Verts . Nous devrons tout donner lors de ce match et nous sommes prêts. Tout le monde veut jouer ce genre de rencontre et je pense que nous aurons de toute façon droit à une belle partie entre deux équipes qui auront des atouts. C’est pour cela que l’on aime ce sport. » Vincent André espère bien entendu ne pas terminer son aventure condrusienne sur une mauvaise note. " J’espère simplement que ce ne sera pas ma dernière à la tête du Condrusien... »

Du côté de Grand-Leez, Dany Verkamer sait que son retour à la Plaine d’Hubinne ne sera pas simple. « Le match est important, mais ils le sont tous. Cela fait 14 matches que nous avons entamé une remontada et ce serait dommage de tout perdre durant cette dernière journée. J’espère donc que nous continuerons sur notre lancée et que nous pourrons nous imposer dans cette partie pour bien terminer notre saison et pour prouver que nous ne sommes pas là par hasard. Nous avons notre place parmi les clubs de tête de cette première provinciale. J’espère voir un beau match. »