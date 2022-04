BIESME: blessés: Fratacci, L. Graulus; retour: Namèche.

DINANT: blessés: Crucifix, Daxhelet, de Fraipont, Taminiaux.

"Après le succès à Spy, nous sommes maîtres de notre destin et la victoire est primordiale, clame Xavier Thiry, le T1 djobin. Ce serait une faute professionnelle que de ne pas l’emporter, avec tout mon respect pour les Dinantais. Et imaginez la déception si nous rations ce tour final qui nous tend les bras. Nous ne devrons pas être euphoriques et bien entamer le débat, pour arracher les trois points au bout des 90 minutes."

Quant aux Copères de Maxime Laloux, ils ont encore un rôle d’arbitre à jouer. "Nous nous déplacerons avec un noyau rajeuni afin de donner du temps de jeu et de préparer nos jeunes pour la saison prochaine, précise le mentor dinantais. Biesme est une des grosses cylindrées de la série. Ce sera une belle expérience pour nos jeunes pousses."