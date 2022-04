Beauraing - Loyers: La deuxième place dans les têtes visiteuses

Leur adversaire famennois, en roue libre depuis son sauvetage, ne sera pas un oiseau pour le chat pour autant, comme le confirme Michaël Desille. « Outre le fait qu’ils nous avaient battus à l’aller, je ne m’attends à aucun cadeau de la part des Beaurinois. Je ne sais pas si j’aurai également le plaisir de voir Alain Barbier monter au jeu, comme à Grand-Leez, mais nous devrons être prêts pour remporter la partie. Si l’objectif de participer au tour final est une satisfaction, terminer deuxième serait un must et nous permettrait de recevoir sur notre synthétique et de faire une belle recette à domicile. »