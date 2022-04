À l’aube d’une nouvelle saison parmi l’élite, Mont-Gauthier mise sur la stabilité d’un groupe

«On espère cette fois vivre une saison plus sereine et terminer dans le top 8, en évitant les barrages et les deux sièges éjectables», lance Tristan Schmit. Misant sur la cohésion, l’équipe n’a connu qu’un seul changement avec l’arrivée de Thomas Pierard, qui évoluait à Acoz. " Il vient pour remplacer au fond Bastien Marion, parti renforcer notre 2eéquipe qui accède à la N3 B. » L’ex-joueur d’Acoz devrait apporter davantage de solutions sur le rectangle et aussi améliorer la livrée. " Certes, Thomas vient principalement pour assurer le fond, où il a déjà pu s’illustrer lors des luttes amicales, mais il pourra aussi évoluer à un autre poste de frappe selon les besoins. Yoris Dooms peut aussi reculer au fond et je peux prendre le grand milieu. Sans oublier Xavier Fiasse, qui peut aussi monter à un poste de frappe. C’est important de pouvoir disposer de solutions de rechange. »