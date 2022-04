Depuis 2016, l’épreuve a bien grandi et cette année, pour la seconde édition consécutive, c’est au port autonome de Beez que l’événement a lieu. " La cohabitation à la citadelle n’était pas toujours évidente, et des travaux sont prévus dans les prochains mois et prochaines années. Notre ambition est plutôt de pérenniser l’événement à Namur. Nous sommes ravis d’avoir pu trouver un autre site qui est totalement adapté à notre événement à Beez ", commence Florian Badoux, à la tête de l’ASBL Sport & Tourism Promotion.

Un des plus beaux du circuit

Depuis ses débuts, l’Xterra Belgique fait partie des plus belles épreuves du circuit européen et ce n’est pas Nicolas Lebrun, le directeur technique, qui dit le contraire. " L’Xterra Belgium est un peu un cas d’école. La plupart des manifestations grossissent progressivement, alors que Denis Detinne et Florian Badoux ont directement proposé une course qui intègre les plus belles manches du circuit. On adorait la citadelle car c’est quelque chose de magique, mais le port autonome de Beez s’y prête en effet très bien, et permet un nouvel élan, avec des parcours peut-être un peu plus accessibles et moins techniques ".

Pour tous les âges

Le programme de cette 6e édition, qui a lieu les 10, 11 et 12 juin est assez chargé, avec notamment le retour de l’Enduro Trail, prévu le vendredi soir. " L’Enduro-Trail, c’est un concept particulier, sous la forme d’un rallye automobile, avec cinq spéciales chronométrées sur un parcours de 12 kilomètres. Malheureusement, plus de demi-finale et de finale, comme nous l’avions vécu sur l’Esplanade, car le site ne le permet pas ", ajoute Florian Badoux. Le samedi, place au gros du week-end, avec l’Xterra Découverte, l’Xterra Belgique et le petit nouveau, l’Xterra Kid’s, destiné aux enfants. " Les enfants de 10 à 15 ans ont aussi une épreuve juste pour eux avec l’Xterra Kid’s. On est ravi d’avoir enfin eu le temps et surtout l’énergie de leur proposer l’épreuve. Pour les deux autres courses, il est également possible de les faire sous la forme d’un duathlon, sans la partie natation ".

La route, aussi à l’honneur

Pour clôturer ce véritable festival multisport, rien de mieux qu’une épreuve sur route prévue le dimanche. " Nous proposons cette année une des cinq manches du 3Team Relay, destinées aux clubs de triathlon de division 1 et division 2. Le concept est simple: 200 mètres de natation, 4 bornes de vélo et 1,5 kilomètres à pied sont à parcourir avant de passer le relais à un autre concurrent. Chacun des trois membres de l’équipe fera deux passages. Pour ouvrir cette nouvelle épreuve à tous, nous la proposons également en version open, non pas par trois mais par deux ", clôture Florian Badoux.

"When sport meets party", ou, en français, quand le sport rencontre la fête, reste les maîtres mots de cette édition 2022 du Xterra Belgique.