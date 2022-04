Fernémont: Jamais deux sans trois?

Le pilote et son bras droit semblent plus motivés que jamais à aborder cette 38e édition du Rallye de Wallonie, la quinzième pour eux deux. " Depuis 2007, nous sommes présents et nous l’avons remporté en 2019 et 2021. Je suis super-motivé. J’ai rarement été dans cet état. Nous allons commencer à 110% d’entrée de jeu pour tenter de faire notre place directement dans le haut du classement, prévient Adrian. La Skoda Fabia Rally 2 commence à vieillir un peu mais on la connaît très bien, tout comme le parcours. Nous n’avons que 400 kilomètres au compteur cette année. Comparativement, un Lefebvre en compte déjà 4000. Mais nous sommes capables de réagir et de faire de bonnes choses. Je me réjouis déjà de débuter cette nouvelle édition du Wallonie par Nettine-Mohiville, qui est une spéciale longue et qui nous convient vraiment bien."

Lefebvre, Bux et De Mévius, soit les trois premiers au championnat de Belgique, seront, selon le Vedrinois, les concurrents à battre ce week-end.

" Malgré nos deux précédentes victoires, nous abordons ces deux jours de compétition avec énormément de concentration et de détermination. Cela ne va pas être simple, les trois hommes devant sont en forme mais on va tout donner ", termine celui qui compte une fois de plus sur Racing Technology et San Mazuin pour l’assistance. Jamais deux sans trois? Verdict dimanche en fin de journée.