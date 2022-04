Les Aischois se rendront à Tournai pour tenter de décrocher leur place au tour final. La donne est simple, pour prolonger leur saison, ils doivent gagner. Pour ce duel décisif, Manu Rousselle retrouvera deux titulaires, suspendus le week-end dernier contre Saint-Ghislain: Meyric Catinus et Nicolas De Maeyer. " Le reste du noyau est disponible ", précise le coach.

Namur

Pour leur dernier match de la saison, les champions namurois seront toujours privés de Bombele. " Xavier Toussaint n’a pas pu jouer le dernier match à cause de son boulot mais il sera bien là cette semaine ", précise Olivier Defresne.

Aucun suspendu n’est à déplorer contre les Brainois ce samedi au stade communal (le match était initialement prévu dimanche après-midi). De quoi permettre aux Merles de finir leur saison en beauté.

Onhaye

Les Walhérois finissent la phase classique en apothéose avec un derby contre Rochefort. Pour rappel, ils doivent l’emporter et espérer un faux pas d’Herstal pour valider leur ticket pour le tour final. "On jouera le coup à fond, prévient Lionel Brouwaeys. Malgré la défaite, nous avons fait un très beau match contre Dison, qui a été plus concret que nous. Herstal a la pression sur les épaules et il n’est pas à l’abri d’un faux pas à Jodoigne, qui reste une très belle équipe."

Au niveau de l’effectif, Guiot et Lizen, jaunis une troisième fois contre Dison, sont suspendus. Kembi, qui ressent toujours des douleurs suite à sa blessure, est incertain, tout comme Delplank, en délicatesse avec sa hanche. Lambert, qui sort de l’infirmerie, a ressenti une gêne à l’épaule au dernier match. Il a été mis au repos mardi à l’entraînement.

Rochefort

Pour le choc contre Onhaye, décisif pour le titre, les Rochefortois seront au grand complet. Aucun joueur n’a abusé de carte jaune. Seuls les trois blessés de longue date, Thomas, Marrazza et Bernard assisteront au derby en civil. Pour être champion, Rochefort n’a qu’une seule option: gagner et miser sur une défaite de Dison contre Gouvy, la lanterne rouge.