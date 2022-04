Un sacre inattendu pour Anhée B

La bataille pour le titre basculait ainsi, de manière inattendue, dans le camp des protégées du président Frédéric Laloux, qui étaient déjà assurées de monter. "Quand j’ai repris l’équipe, en janvier, l’objectif était en effet de terminer parmi les deux premiers, afin de rejoindre l’élite provinciale. On l’a finalement fait avec le titre en prime. On en est évidemment très heureuses , enchaîne celle qui n’officiera plus que comme joueuse, la saison prochaine. J’avais déjà dû me mettre sur le banc lors de certains matchs, quand l’effectif n’était pas au complet. C’est Nicolas Pieroux, le coach actuel de l’équipe A, qui me succédera. Parmi les joueuses actuelles, Amélie Goffin, Rachel Petit et Noémie Hermant arrêtent ou s’en iront, mais on aura quelques arrivées. Le club alignera donc deux équipes en P1 dames. La nôtre aura pour tâche de se maintenir et l’autre, qui sera prise en charge par Bastien Lorent (NDLR: récent champion avec Floreffe), de viser la montée en Promotion. Les forces en présence seront réparties en fonction de ces objectifs et dans le but de constituer deux bons noyaux de treize ou quatorze éléments."