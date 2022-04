Un projet complet pour le club jemeppois

Pour le président Goffin, qui voudrait voir son équipe rejoindre la P2 à moyen terme, le sacre a d’autant plus de saveur. "Nous avons fait les efforts nécessaires pour bâtir une équipe compétitive , rappelle-t-il. Nous avions clamé haut et fort que nous voulions être champions. Nous étions attendus tous les week-ends. Nos adversaires souhaitaient tous nous battre. Au 2etour, malgré nos points d’avance, nous avons parfois mal joué." Les doutes ont été vite balayés. Les Sambriens ont pu compter sur une défense de fer (22 buts concédés en 23 matches) et sur une attaque prolifique (120 buts marqués). "Nous avons montré que nous étions l’équipe la plus solide. Et nos ambitions ne s’arrêtent pas là. Nous comptons bien jouer la montée la saison prochaine. Notre but est d’essayer de passer directement de P3 en P2." C’est dans cette optique qu’ont été réalisés les transferts de Diego Greggio (Auvelais), Adrien Tshiala (Dinantaise), Manu La Matina (reprise) et Rocco Napoleone (Trazegnies).

Dans le bon sens

Le T1 de l’équipe féminine jemeppoise, Christophe Debras, lançait un regard pointu sur le titre de l’équipe masculine. "Ce titre est une belle vitrine. Mise sur un strict pied d’égalité avec le noyau masculin, l’équipe féminine pourrait aussi participer aux festivités si nous nous qualifions pour le match de barrage qui donne accès à la P1. Tout est mis en place pour que tout fonctionne correctement au club. Nous partons tous dans le bon sens et travaillons tous dans la même direction. Malgré de nombreux jaloux, nous sommes en train de construire quelque chose. Nous travaillons sur des bases sereines, en étant réalistes. Nous ne mettrons pas la charrue avant les bœufs."