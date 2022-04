Profondeville pour la 2e place

À cause de leur faux pas contre Nivelles, les Mosans ont grillé leur dernier joker. Ils doivent désormais s’imposer contre Jupille pour conserver leur 2e place, pour le compte de la dernière journée de championnat. « J’attends surtout une réaction des gars après notre off-day à Nivelles, pour aborder les play-off de manière sereine, prévient Thomas Dustin. On doit mieux défendre. On s’est entraîné lundi et j’ai senti les gars concernés. J’attends qu’ils le montrent ce mercredi sur le terrain. Mais attention à Jupille, qui compte deux individualités qui nous avaient fait mal au match aller. » Seul Gruslin (cheville) est incertain.