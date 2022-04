21-22, 12-15, 18-17, 18-22

Loyers: Heraly 4, Demars 6, Pirlot 6, Bierman 13 (2x3), Guillaume 9, Di Francesco, Bastin 7, Kiraranganya 7 (1x3), Waterval 5 (1x3), Marnegrave 16 (1x3).

Pour cette seconde manche, les supporters étaient venus en nombre d’un côté comme de l’autre et une fois encore, ils n’auront pas été déçus par le spectacle.

Dès l’entame de la partie, les deux adversaires se rendent coup pour coup au point qu’aucune ne parvient à prendre réellement l’ascendant et seul un point les sépare au terme du premier quart-temps: 21-22. Le chassé-croisé est lancé mais l’écart ne dépasse jamais les cinq points avec au final une légère avance pour les visiteurs en vue du repos: 33-37. Comme lors des quatre précédentes confrontations, les Liégeois s’accrochent et peuvent compter sur une bonne réussite à distance pour rester dans le coup: 51-54 à la demi-heure. Le suspens est au rendez-vous et à deux minutes du coup de sifflet final, l’équipe locale parvient à passer devant mais les deux points d’avance ne suffisent pas car en face, Niels Marnegrave y va de tout son talent pour provoquer les fautes et c’est sur la ligne des lancers qu’il parvient à remettre Loyers aux commandes et à offrir la qualification à son équipe: 69-76.