Mais les deux fois, elles ont aussitôt remis les pendules à l’heure, en prenant les trois points contre leurs concurrentes sambriennes. Et en n’abandonnant que quelques miettes par ailleurs, pour finir par aller chercher le titre ce samedi, à Ciney. "Il nous fallait les trois unités, pour être certains de rester en tête. Les deux premiers sets ont été compliqués. On a gagné le premier de justesse et perdu le suivant. J’ai dès lors changé un peu notre rotation et Ciney a perdu pied en réception" , explique le coach d’une équipe qui a finalement bouclé son parcours avec deux longueurs d’avance. "L’objectif est atteint, mais cela s’est joué sur peu de chose. On n’aura été au complet que deux ou trois fois, pour cause de blessures ou autres indisponibilités. Mais notre force, c’était d’avoir un noyau d’une quinzaine de filles, ce qui nous permettait de pallier ces absences."

Cette consécration est évidemment à mettre au crédit des joueuses et de leur staff, mais également de tout un club. "Et d’un comité fantastique, qui arrive à ses fins tout doucement. Avec deux nouvelles équipes seniors et d’autres en jeunes, il arrivera à 180 membres la saison prochaine. C’est un club formateur, dont la structure se met bien en place", poursuit celui qui va aussi coiffer la casquette de directeur technique des formations seniors, Oriane Delhez, la coach de la P1 messieurs, prenant celle des équipes d’âge.

"Oriane et Alix Delhez, qui évoluaient respectivement en promotion et en nationale 2 à Gembloux, viendront nous renforcer. Oriane relèvera le défi de remplacer notre passeuse Ornella Caffont, qui part un an en Érasmus. Ce sont deux recrues d’expérience et de qualité, capables de faire monter le groupe d’un cran. Mais il n’y aura pas de grand bouleversement. Je ne suis pas le genre de coach à aller chercher des joueuses à gauche et à droite. Et puis, les filles méritent d’avoir leur chance en promotion. Les plus jeunes resteront aussi avec nous, tout en ayant plus de temps de jeu en P2. Le but sera de faire monter les autres équipes, afin d’être présent à tous les échelons de la hiérarchie."

C’est donc loin d’être le dernier sacre oheytois.

Le noyau: Lucie Bero, Sybille Borlon, Laëtitia Breulet, Ornella Caffont, Shamsy Cliche, Vinciane Dachelet, Merry Frère, Alicia Henry, Nina Hiernaux, Caroline Javaux, Noëlle Leboutte, Emma Lengelé, Clara Lengelé, Justine Libert, Victorine Thérasse, Charlotte Tillieux.