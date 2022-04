L’histoire de Biotrail à Bouillon s’achève

"La distance entre Namur et Bouillon et les trajets qui nous sont imposés pèsent sur nos vies de famille, de même que les membres de Biotrail qui sont fortement impactés. C’est un événement lourd, peut-être trop lourd à supporter pour notre structure. Nous préférons nous retirer, par respect pour nos familles et nos membres, très sollicités lors de ces deux dernières éditions. Je pense que nous avons proposé un événement incroyable, pas plus tard que dimanche dernier, et c’est sur cette note que nous souhaitons en reste r".

Une location de l’événement

La Bouillonnante est en réalité louée à Biotrail depuis deux ans, un peu perturbé par le Covid. Cette location permet de financer l’ASBL des créateurs de l’épreuve dans le but de développer des écoles accessibles aux enfants polyhandicapés.

Que les amateurs de trail et les amoureux de la Bouill' se rassurent: la Bouillonnante by Biotrail , c’est terminé, mais ce n’est pas la fin de l’histoire pour l’une des épreuves les plus populaires du pays. Les précédents organisateurs, la famille Van Gasse, toujours détentrice de l’épreuve, qui avait en réalité délégué son organisation, vont ou ont déjà trouvé un autre repreneur…