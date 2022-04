"Nous avons dû sortir un gros match pour nous défaire de cette équipe qui ne lâche décidément jamais rien, constate le coach loyersois Julien Marnegrave. Nous savons que nous serons attendus et que le combat risque d’être difficile face à une équipe qui n’a plus le choix si elle veut encore espérer se qualifier. C’est également notre objectif et nous avons les moyens d’en finir dès ce soir si tant est que nous soyons capables – ce dont je ne doute pas – de reproduire la même prestation que chez nous en corrigeant les petites erreurs que j’ai pu constater. Les gars sont plus motivés que jamais et je sais qu’ils donneront tout, sans quoi il restera une dernière chance dimanche."

Si le duel s’annonce chaud sur le terrain, il le sera aussi dans les gradins entre deux camps de chauds supporters.