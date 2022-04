Le triplé de Le Roux officialisé

Et de trois ! Après celui des garçons de P3 et des jeunes filles de P4, c’était au tour des demoiselles de la P3 du club rovelien de ceindre la couronne, ce samedi, dans la salle Jean-Pierre Burny de Dinant. « Il nous fallait absolument les trois points, pour ne pas devoir attendre le résultat de Ciney, qui jouait le lendemain, explique leur coach, Aurore Beudels. Et on s’est imposé 0-3, sans trop de problèmes. Les filles sont restées très concentrées, ce qui n’avait pas trop été le cas lors du match précédent, à Anhée. Elles avaient sans doute déjà le titre en tête. » Il est désormais en poche, pour des Fossoises qui ont, certes, perdu leurs deux duels avec Ciney en cinq sets, mais ont fait preuve d’une belle régularité par ailleurs, pour terminer avec deux points d’avance. « Ciney avait perdu trois points au premier tour, contre Couvin B, ce qui a pesé au décompte final. De notre côté, on a en effet gagné tous nos autres matchs 3-0 ou 3-1. Notre ambition était clairement de monter, vu l’effectif en place. Mais la possibilité d’être champion était là et on l’a saisie. »