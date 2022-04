Le retour de Ghislain de Mévius

Début de saison mitigé

Avec une troisième et puis une quatrième place sur les deux premières manches de ce championnat de Belgique, Ghislain ne fait pas le début de saison rêvé, mais tient compte de tous les paramètres en jeu. " Stéphane Lefebvre, c’est du costaud. C’est un nouveau paramètre. Pour le championnat, je pense que c’est une plus-value car cela apporte encore un peu plus de spectacle, mais pour nous, cela ajoute encore un peu de difficulté. On roule plutôt bien sur les deux premières manches, nous ne sommes pas moins rapides qu’avant, mais devant, cela roule encore plus vite. Je bats Adrian les deux fois alors qu’il est champion de Belgique en titre, c’est donc encourageant ", continue Ghislain.

Pas envie de finir 3e

Sur ce 38eWallonie, celui qui a déjà terminé 2een 2017 et 4een 2019, ne compte pas faire de la figuration. " La victoire finale fait clairement partie des ambitions. Je n’ai aucune envie de finir 3eou 4e. On va essayer d’attaquer dès le début, dès la première spéciale, et pouvoir se battre avec Stéphane. La Skoda Fabia Rallye 2 est peut-être celle qui a le moins évolué ces derniers mois mais je pense que cela va surtout se jouer au pilotage , ajoute le pilote, ravi du passage de trois à deux jours et de la spéciale show à la citadelle le samedi soir. " C’est le meilleur combo qu’Étienne Lerson et ses bénévoles aient pu trouver ".