Gesves: Adrien Noël et Frédéric Tilkens ont imposé leurs foulées

La plus petite distance a été remportée par Frédéric Tilkens, devant Bryan Stoffe et Michaël Robin. Chez les filles, Maya Dossard l’a emporté devant Sophie Aerts et Amandine Anglade.

L’Archer Adrien Noël a survolé la longue distance, devant le traileur et récent champion de Belgique de course de montagne Mathis Lange. " Le parcours est un bon intermédiaire entre jogging et trail, avec un peu plus de 200 mètres de dénivelé positif. C’est parti assez vite avec Adrien. Je suis resté avec le 4eet j’ai pris la poudre d’escampette vers le 10ekilomètre pour tenter de rattraper les autres. Dans la dernière montée, j’ai passé le deuxième et réduit l’écart avec le premier mais j’ai fini trop juste ", commente Mathis.

Chez les dames, Émilie Crotteux s’est montrée la plus efficace, devant Laura Renson et Carine Marion.

Résultats

6 kilomètres

1. Tilkens Frederic 00:23:20, 2. Stoffe Bryan 00:23:56, 3. Robin Michael 00:24:33, 4. Lecomte Nicolas 00:24:57, 5. Derese Arnaud 00:25:04, 6. Mathieu Laurent 00:25:13, 7. Anciaux Cassian 00:26:02, 8. Soupart Emeric 00:26:17, 9. Willem Guillaume 00:26:32, 10. Bosman Jean-Marie 00:26:54, 11. Carpentier Teo 00:27:46, 12. Bodelet Clement 00:28:23, 13. Derkenne Gauthier 00:28:24, 14. Carlier Alexis 00:28:26, 15. Nauts Tom 00:28:26, 16. Dussard Maya 00:28:48, 17. Merveille Marc 00:28:53, 18. Aerts Sophie 00:28:57, 19. Dewinter Gilles 00:29:02, 20. Hucorne Pierre-Yves 00:29:56, 21. Anglade Amandine 00:30:35, 22. Leduc Kevin 00:30:57, 23. Brilot Alexandre 00:31:25, 24. Descy Laurent 00:31:28, 25. Bosman Nathan 00:31:42, 26. Aidans Laurent 00:31:59, 27. Dombard Alain 00:32:10, 28. Louis John 00:32:27, 29. Leurquin Frederic 00:32:48, 30. Massart Kevin 00:33:02, 31. Brizot David 00:33:21, 32. Moreau Maelle 00:33:35, 33. Moreau Jonathan 00:33:35, 34. Wattiaux Hugues 00:33:40, 35. Riguelle Simon 00:33:52, 36. Michel Francois 00:34:19, 37. Spoiden Alain 00:34:37, 38. Laval Celine 00:34:40, 39. Scaut Kathleen 00:34:51, 40. Dardenne Jenny 00:35:05, 41. Mulatin Nathalie 00:35:09, 42. Loeckx Helene 00:35:10, 43. Lazaron Arvid 00:35:37, 44. Lemaire Vicky 00:36:25, 45. Dewinter Anne 00:36:48, 46. Jarotton Aurelie 00:36:50, 47. Gallant Marielle 00:36:50, 48. Descy Lena 00:36:55, 49. Marchal Eric 00:37:30, 50. Lievrouw Carolin 00:37:53, 51. Sermon Veronique 00:38:24, 52. Herpigny Eric 00:39:01, 53. Fransolet Valerie 00:39:16, 54. Halloin Sophie 00:39:45, 55. Braibant Thierry 00:40:36, 56. Calvaer Sophie 00:40:47, 57. Pensis Henri 00:41:16, 58. Arnould Aurore 00:42:01, 59. Doerf Nicolas 00:42:02, 60. Aidans Jonathan 00:42:07, 61. Riguelle Bernard 00:42:11, 62. Defosse Sophie 00:42:18, 63. Liegeois Sarah 00:42:59, 64. Antoine Alain 00:43:06, 65. Goffinet Isabelle 00:44:01, 66. Culot Patrick 00:44:53, 67. Collignon Gerard 00:45:56, 68. Mottart Olivier 00:46:15, 69. Collignon Mathilde 00:46:27, 70. Hubert Mathias 00:46:36, 71. Devaux Laurence 00:47:37, 72. Leonet Carine 00:56:10, 73. Kok Claudine 00:56:13, 74. Weyders Marcel 01:01:56

13 kilomètres

1. Noel Adrien 00:51:15, 2. Lange Mathis 00:51:45, 3. Evrard Julien 00:52:01, 4. Pirard Thomas 00:52:56, 5. Riguelle Francois 00:55:27, 6. Rothelin Arnaud 00:56:09, 7. Lejeune Quentin 00:57:44, 8. Housiaux Dimitri 00:58:53, 9. Kuypers Christophe 00:59:05, 10. Desquesnes Vincent 00:59:53, 11. Cheval Adrien 01:00:10, 12. Pycke Jonathan 01:01:26, 13. Couret Brice 01:01:41, 14. Henin Matteo 01:01:43, 15. Pellet Noe 01:02:28, 16. Dejonge Patrick 01:02:29, 17. Delbrouck Thomas 01:03:18, 18. Dassy Olivier 01:03:20, 19. Rase David 01:03:32, 20. Oger Stephan 01:03:51, 21. Bodelet Nicolas 01:03:55, 22. Crotteux Emilie 01:04:49, 23. Bultot Christian 01:05:17, 24. Vandeleene Olivier 01:06:01, 25. Peeters Mathis 01:06:09, 26. Puylaert Dominique 01:06:12, 27. Kaisin Benoit 01:06:16, 28. Charles Renaud 01:06:20, 29. Renson Laura 01:07:08, 30. Chardon Matheo 01:07:42, 31. Hermand Robert 01:08:03, 32. Vermeulen Matthieu 01:09:07, 33. Delbrouck Nicolas 01:09:24, 34. Letellier Jean-Luc 01:10:23, 35. Froment Guillaume 01:10:34, 36. Cuvelier Serge 01:11:08, 37. Clerin Laurent 01:12:03, 38. Langhendries Francois 01:12:10, 39. Henry Christophe 01:12:27, 40. Saintmard Gregoire 01:13:14, 41. Biernaux Benoit 01:13:15, 42. Chiliade Luigi 01:13:34, 43. Nauts Thierry 01:13:55, 44. Marion Carine 01:14:17, 45. Arnalsteen Nicolas 01:14:23, 46. Debaty Francoise 01:14:28, 47. Desmet Lucas 01:14:28, 48. Van Drooghenbroeck 01:15:19, 49. Dubois Bernard 01:15:46, 50. Chiliade Sabine 01:17:04, 51. Stock Jean-Francois 01:17:30, 52. Dailly Gregory 01:17:45, 53. Auversack Geoffrey 01:18:14, 54. Ducarme Olivier 01:18:43, 55. Bellens Michel 01:19:16, 56. Charles Laureen 01:19:36, 57. Lemaitre Boris 01:19:44, 58. Duterme Andre 01:19:59, 59. Servais Claude Luc 01:20:04, 60. Colon Axelle 01:20:19, 61. Van Miegroet Damien 01:20:56, 62. Colinet Thomas 01:21:41, 63. Carlier Etienne 01:21:42, 64. Bouchat Marcel 01:21:46, 65. Duyckaerts Jean-Gerard 01:23:08, 66. Foulon Marie-Paule 01:23:15, 67. Melot Sophie 01:23:40, 68. Collignon Olivier 01:23:40, 69. Fidalgo Valerie 01:23:41, 70. Vandezande Luc 01:24:16, 71. Halleux Christian 01:24:25, 72. Bouffioux Frederic 01:24:25, 73. Mohimont Nathalie 01:24:51, 74. Mossay Francois 01:25:04, 75. Mairesse Aurelien 01:25:52, 76. Kirschvink Nathalie 01:27:35, 77. Jassogne Claudy 01:27:52, 78. Lebrun Thierry 01:27:56, 79. Devogelaere Amelie 01:28:12, 80. Baclin Angelique 01:28:49, 81. Sievert Isabelle 01:28:49, 82. Henrotte Dimitri 01:30:16, 83. Morin Frederic 01:30:17, 84. Chardon Ariane 01:32:38, 85. Galand Catherine 01:34:43, 86. Dehant Anne-Pascal 01:34:43, 87. Triolet Nicolas 01:35:42, 88. Hayen Justine 01:37:31, 89. Somville Ingrid 01:37:38, 90. Lefevere Valentine 01:43:10, 91. Dobrange Laurence 01:43:10, 92. De Saedeleer Francoise 01:51:51