Grâce, entre autres, aux buts de Catinus (3), Dell’Aquila (2), Albert et Dubuisson, les Leuzois ont conforté leur place dans le dernier carré. Les buts de Dupont (3), Hofra (2) et Montoisy n’ont pas permis aux Sambrevillois de quitter leur place de relégable.

NP Auvelais 0 – Gourdinne 11

Il n’y a pas de miracle, pour la courageuse lanterne rouge auvelaisienne, lourdement battue par Gourdinne.

Seilles 6 – HB Auvelais 8

Après un départ catastrophique (1-0, 1re; 2-0, 2e; 3-0, 11e), les Auvelaisiens stoppaient l’hémorragie par Daout, d’une frappe croisée (3-1, 16e). Les Andennais démarraient la seconde période le pied au plancher (4-1, 28e; 5-1, 30e). Jeanmart (5-2, 29e) et Dumont (5-3, 32e) sonnaient la charge sambrienne, malgré le but "savonnette" concédé par Mercier. Jeanmart (6-4 et 6-5, 41e; 6-7, 45e), Roelen (6-6, 44e) et Russo (6-8, 47e) offraient aux leurs une victoire de prestige. Les buts seillois sont venus de Cepas Dos Santos (2), Depas (2) et Mathieu (2).

"Une victoire homérique des Bleu et Noir, qui demeurent invaincus sur le terrain depuis douze rencontres , se réjouissait le T1 sambrien, Régis Romainville. L’équipe semble avoir franchi un cap. Nous verrons lors de nos deux dernières rencontres si la tendance se poursuit. Le coaching du duo Maes-Grégoire semble aussi efficace sur le terrain qu’à la buvette!"

Loyers 6 – Namur UTD 9

Partagé, le début de la partie était joué sur un rythme de sénateur. Jacques ouvrait le score d’une frappe sèche (1-0, 10e). À peine monté au jeu, Janssen doublait le score (2-0, 13e). Douniaux (2-1, 15e) et Dury (2-2, 20e) permettaient à leurs couleurs de regagner les vestiaires sur un score de parité.

En début de seconde période, les Loyersois se montraient très offensifs, à l’image d’Adam (3-2, 28e) et de Janssen (4-2, 32e). Les Namurois recollaient une nouvelle fois au score, grâce à Collignon (4-3) et à leur capitaine Harte (4-4). Pour la troisième fois, les visités prenaient deux buts d’avance, via Sahbaz (5-4, 39e) et leur "machine" Janssen (6-4, 44e). La fin du match était à l’actif de Namurois qui renversaient la vapeur via Toussaint (3) et Collignon (2). À noter que les Loyersois, privés de cinq titulaires, alignaient deux joueurs venus de la P4.

B. Sambreville 3 – Mettet 2

Le début de match était à l’avantage des Sambrevillois, qui ouvraient la marque par Noël (1-0). L'égalisation concédée, les visités reprenaient l’avance via D. Boucha (2-1). Au cours d’une seconde période pauvre en occasions, les "Djobins" pensaient arracher le partage (2-2, 41e). Le Belvédère évoluait alors avec D. Boucha en gardien volant. Furnemont faisait 3-2 à quelques secondes du terme.

"Une victoire qui nous permet de croire, plus que jamais, à la deuxième place" , précisait le joueur-entraîneur visité Dylan Boucha. Bodart et Bouchat ont été les buteurs visiteurs.