Une première réussie au Raid de la Molignée

C’est par 6,5 kilomètres de course à pied, typés trail, que débutait ce raid pour rallier la Meuse et le départ en kayak. À la force des bras, les duos parcouraient alors 3km sur l’eau, avant d’enfourcher leur bécane pour 25 bornes de VTT, la dernière étape de ce qui fait office de 3emanche du Raid Trophy.

Partis ensemble, les duos formés par Julien Tripnaux & Sylvain Clarenne et Jérémy Morren & Adrien Dewandre ont fait le trou sur le reste des concurrents. Ils ont attaqué la partie kayak ensemble. Peut-être un peu plus expérimentés, Julien et Sylvain ont pris la poudre d’escampette, récupéré leurs vélos et résisté au retour de Jérémy et Adrien. " Ça s’est joué à peu de choses. Je pense que s’il y avait eu une montée de plus, nous aurions été rejoints. On souffrait de crampes mais on a profité d’un parcours roulant, qui nous avantageait bien ", précise l’un des 2 vainqueurs, Julien Tripnaux.

Pas les rois du kayak

"C’est la pagaie à la main qu’on s’est rendu compte qu’on n’était pas les rois du kayak, enchaîne Jeremy Morren. On a serré les dents mais il manquait quelques kilomètres pour remonter sur nos concurrents pourtant à seulement 29 secondes ." Régis Biot et David Wanet étaient les troisièmes à franchir la ligne d’arrivée. La première équipe mixte était celle de Katja Malfiet et Dieter Stockx, classés 12eau général. Céline Bastien et Céline Dery ont explosé la concurrence en terminant avec plus de 22 minutes d’avance sur le 2eduo 100% féminin.

