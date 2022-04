Meux: Jaspard a savouré

Hugo Jaspard a donc effectué ses grands débuts en D2 sur le terrain de Durbuy. Malgré le contexte particulier face à une équipe complètement démobilisée, le médian de 19 ans a profité des 20 minutes offertes par Laurent Gomez pour savourer. « On va dire que ça ne s’est pas mal passé, même si c’est difficile de me juger personnellement vu le match, explique le jeune joueur, valeur sûre de la P2. J’ai remarqué que le groupe a été très présent pour m’encadrer ou m’encourager. Ça m’a évidemment aidé. Je suis très content d’avoir eu mes premières minutes, en plus, les deux équipes ont gagné ce week-end ». Th.M.