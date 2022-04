Malines et Namur dos à dos

Namur, privé de nombreux titulaires (un dans chaque ligne), a assuré et les jeunes Vaerman, Joye, Pierre De Cocqueau et Stassin ont fait montre de leurs talents pour ramener un point précieux. Le score (1-1 à la mi-temps et 3-3 à la fin) reflète parfaitement la physionomie du match, même si Malines ne doit son salut qu’à un dernier PC victorieux à deux minutes de la fin.

Les supporters sont attendus dimanche pour pousser l’équipe vers le barrage pour la montée en DH.