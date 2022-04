La richesse du noyau malonnois a parlé

Dès la première journée, les Malonnoises frappaient un grand coup en s’imposant 2-8 à Anvers, un autre candidat au titre. "Si cette victoire n’a pas été retenue, en raison d’un point du règlement que les deux formations ignoraient, on a revu nos ambitions à la hausse. On a aligné les succès et le tournant du premier tour fut la victoire au Vedrinamur, le tenant du titre."

Avec Olga Mikhaylova, en double appartenance et classée A3, Natacha Koszulap (A8), Estelle Duvivier (A12), Candice Lardinois (B0), Eloïse Duvivier (B0), et Margaux Tschirr (B2), le coach disposait d’un noyau particulièrement riche. " La qualité du groupe ne faisait aucun doute. On a six filles qui peuvent jouer le haut niveau. Je pouvais me permettre de faire tourner et d’opérer des choix tactiques, après en avoir discuté avec les joueuses. Ma volonté était aussi de faire confiance à chacune."

Le club a aussi mis tous les atouts dans son jeu en travaillant avec un préparateur physique au centre De Bauw, qui a notamment accueilli David Goffin, ainsi qu’avec un coach mental, Frédéric Lahaut. "Nous avons mis en place une structure professionnelle, dans un club amateur. On peut aussi se féliciter de l’esprit d’équipe qui a régné tout au long de la saison."

La saison n’est cependant pas terminée pour les Malonnoises, qui rêvent du doublé championnat-coupe. " On affrontera en demi-finale la solide formation d’Astrid, le 5 mai, dans notre salle. En cas de victoire, on devrait en découdre avec Anvers.La saison prochaine, nous ne pourrons plus compter sur Olga Mikhaylova, le véritable moteur de l’équipe. Elle poursuivra sa carrière uniquement en Pro B, avec St-Quentin. Le règlement de double appartenance en France ne lui permet plus de jouer chez nous. J’ai toutefois des contacts avec des joueuses d’un niveau série A pour la remplacer."